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Морское сообщение между Сочи и Новороссийском продлили до 7 октября

Общество
03.10.2022 17:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/morskoe-soobshhenie-mezhdu-sochi-i-novorossijskom-prodlili-do-7-oktyabrya
Морское сообщение между Сочи и Новороссийском продлили до 7 октября
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Информация об этом появилась на сайте перевозчика. Морские рейсы по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи выполняют на суднах с подводными крыльями «Грифон».

«4 октября рейс по расписанию. Навигацию продлили до 7 октября», — говорится в сообщении «ВодоходЪ Экспресс».

Морское сообщение между Сочи и Новороссийском в этом году открыли в мае. Время в пути составляет около 3 часов.

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