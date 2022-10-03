Морское сообщение между Сочи и Новороссийском продлили до 7 октября
Общество
03.10.2022 17:34
Информация об этом появилась на сайте перевозчика. Морские рейсы по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи выполняют на суднах с подводными крыльями «Грифон».
«4 октября рейс по расписанию. Навигацию продлили до 7 октября», — говорится в сообщении «ВодоходЪ Экспресс».
Морское сообщение между Сочи и Новороссийском в этом году открыли в мае. Время в пути составляет около 3 часов.
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