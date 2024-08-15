Морские терминалы в порту Тамани оцифруют

МТС сообщает о заключении соглашения с ООО «ТНГ» о строительстве выделенной технологической сети связи Private LTE для одного из крупнейших нефтеналивных терминалов России, расположенного в глубоководной акватории Черного моря, – Таманского перегрузочного комплекса нефти и нефтепродуктов, входящего в Группу «ОТЭКО».

В рамках проекта до конца этого года планируется развернуть сеть базовых станций стандарта LTE и разместить на территории морских терминалов ядро выделенной сети. Это обеспечит управление сетью, безопасность передаваемого трафика и интеграцию цифровых сервисов в ИТ-ландшафт компании.

Новая беспроводная инфраструктура на территории терминала позволит автоматизировать производственные процессы, внедрить сервисы телеметрии, решения по удаленному управлению транспортом и погрузо-разгрузочными работами, а также обеспечит передачу видеоинформации от стационарных и мобильных видеокамер на диспетчерский пульт.