Морская вода в Краснодарском крае к 4 апреля прогрелась до +13 °С

С конца марта в регионе фиксирует аномальные для этого времени года показатели температуры воздуха.

Вместе с воздухом на Кубани прогрелась и вода в Черном и Азовском морях. В Новороссийске и Геленджике температура поднялась до +13 °С. В Сочи, Анапе и Туапсе — до +12 °С.

В Приморско-Ахтарске и Ейске морская вода потеплела до + 12 °С, а в Темрюке — до +11 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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