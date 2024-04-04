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Морская вода в Краснодарском крае к 4 апреля прогрелась до +13 °С

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/morskaya-voda-v-krasnodarskom-krae-k-4-aprelya-progrelas-do-13-s
Морская вода в Краснодарском крае к 4 апреля прогрелась до +13 °С
Фото пресс-службы администрации Сочи

С конца марта в регионе фиксирует аномальные для этого времени года показатели температуры воздуха.

Вместе с воздухом на Кубани прогрелась и вода в Черном и Азовском морях. В Новороссийске и Геленджике температура поднялась до +13 °С. В Сочи, Анапе и Туапсе — до +12 °С.

В Приморско-Ахтарске и Ейске морская вода потеплела до + 12 °С, а в Темрюке — до +11 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: аномально теплый апрель прогнозируют в Краснодарском крае. По словам туроператоров, на апрель приходится пик сезона путешествий кубанцев по краю.

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