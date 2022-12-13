Морпех с позывным Струна рассказал, как лишился ноги в ходе СВО
Телеканал RT опубликовал первый эпизод фильма «Морпехи. Сильные духом» о Струне, Рокоте, Бойке.
Морпеха с позывным Струна стали узнавать на видео из зоны СВО благодаря опознавательному знаку — красному рюкзаку. Герой рассказал, как потерял ногу в ходе боев. Он и его сослуживец Рокот получили ранение на минном поле на неразведанной территории противника.
«Мы находились на своей территории, но зашли чуть в глубину, ближе к переднему краю противника. Очутились не в той зоне, которую изначально самостоятельно и разведывали. Наткнулись на минное поле, где-то упустили момент, после чего и получили ранения», — рассказывает морпех.
По воспоминаниям Рокота, когда произошло ранение, они оба не поняли, что случилось.
«Сначала Струне оторвало ногу. Я ему говорю: «Ты че разлегся?» Он на меня смотрит, говорит: «У меня ноги нету». Я убежал за бэтээром, может, где-то метров семь пробежал и наступил на «свою» мину», — рассказал военный.
Струна отметил, что перевязать пришлось обе ноги, потому что вторую зацепило осколками.
«Перевязаться пришлось тем, что было под рукой — жгут, бинт. Уколол обезболивающим и понял, что вторая нога тоже в осколках, пришлось перевязывать и ее», — сказал герой в фильме RT «Морпехи. Сильные духом».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне стало известно, что Струна подорвался на мине. Военные врачи ампутировали ему часть ноги. Вместе с командиром был ранен его товарищ Рокот. Всю историю морпеха с позывным Струна читайте в нашей статье.
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