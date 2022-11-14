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Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили

Экономика
14.11.2022 12:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/montazh-vseh-proletov-novogo-yablonovskogo-mosta-mezhdu-krasnodarom-i-adygeej-zavershili
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В ноябре строители завершили монтировать замыкающий узел нового Яблоновского моста. Теперь Краснодар и Тахтамукайский район Адыгеи соединены.

Подрядчик в скором времени начнет монтировать элементы арки и устанавливать ванты. После этого на мосту начнут укладывать проезжую часть. Сейчас новый Яблоновский мост готов уже на 71%. Строительство идет с опережением графика, его завершат в 2023 году.

Правительства РФ в прошлом году выделило из федерального бюджета дополнительно 2,5 млрд рублей для помощи в достройке моста. Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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