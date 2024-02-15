Молодых леопардов Рицу и Терека из Сочи выпустят на волю летом

Полуторагодовалые леопарды Рица и Терек родились у самки Чери и растут в вольерах Центра восстановления популяции леопарда

Леопардов-сиблингов решено было разлучить. Это поможет в будущем избежать кровосмешения и появления на свет потомства с генетическими изъянами. Рица переедет из Сочи в Турмонский заповедник в Осетии, а Терека отправят в Кавказский биосферный заповедник.

Вскоре хищникам предстоит сдать экзамен и доказать, что они способны прокормить себя без помощи человека. По словам специалистов, Терек и Рица пока еще привязаны матери и друг к другу, но уже начали осваивать индивидуальные программы и самостоятельно добывают себе пищу.

«В этому год мы будем выпускать самку барса. Это огромная работа ученых. Надеемся, что жители республики будут бережно относиться к тем животным, популяцию которых мы пытаемся сохранить», — сказал министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Вадим Базаев.

Оба молодых леопарда направятся в заповедники Кавказа ближайшим летом, пишет «Комсомольская правда — Кубань».

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