Молодежь Краснодарского края сможет реализовать стартапы с помощью платформы НТИ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Платформа НТИ отобрала 151 акселерационную программу студенческого предпринимательства. Акселераторы запустят в вузах осенью.

В Краснодарском крае стартуют сразу два акселератора:#МореИдей и #ГорыВозможностей.

#МореИдей — создание условий для молодежных технологических инициатив и стартапов. #ГорыВозможностей — поддержка действующих предпринимателей для роста и масштабирования. Главным организатором выступил Сочинский университет.

Ключевые мероприятия пройдут в Ейске, Армавире, Сочи, Краснодаре, Тихорецке и Анапе. Участников разобьют на команды. За ними закрепят опытных наставников, которые помогут начинающим предпринимателям с запуском стартапов. В то время как действующим — с получением инвестиций.

Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, проходящего в РФ с 2022 по 2031 годы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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