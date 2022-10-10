Молодежь Краснодарского края сможет реализовать стартапы с помощью платформы НТИ
Платформа НТИ отобрала 151 акселерационную программу студенческого предпринимательства. Акселераторы запустят в вузах осенью.
В Краснодарском крае стартуют сразу два акселератора:#МореИдей и #ГорыВозможностей.
#МореИдей — создание условий для молодежных технологических инициатив и стартапов. #ГорыВозможностей — поддержка действующих предпринимателей для роста и масштабирования. Главным организатором выступил Сочинский университет.
Ключевые мероприятия пройдут в Ейске, Армавире, Сочи, Краснодаре, Тихорецке и Анапе. Участников разобьют на команды. За ними закрепят опытных наставников, которые помогут начинающим предпринимателям с запуском стартапов. В то время как действующим — с получением инвестиций.
Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, проходящего в РФ с 2022 по 2031 годы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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