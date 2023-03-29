Мокрый снег ожидается в Краснодаре 30 марта

Ночью и утром в краевой столице синоптики прогнозируют похолодание до 0 °С, а также дождь и мокрый снег.

Днем на небе будет облачно, с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть западной четверти 5–10 м/с, временами порывы до 13 м/с. Воздух днем прогреется до +6…8 °С.

В целом по краю будет облачно, с прояснениями. Ночью и утром временами осадки, днем в отдельных районах сильный дождь, мокрый снег и снег. Местами ожидается сильный дождь, дождь с мокрым снегом, град, гроза и ветер до 20 м/с. В горных районах местами очень сильные снег, налипание на провода и деревья, а также гололед. Кроме того, ожидается ухудшение видимости в осадках 1–2 км.

Ночью по краю похолодает до 0…+2 °С, местами ожидаются заморозки до -1…-3 °С, в горах -3…-8 °С. Днем потеплеет до +4…9 °С, в горах столбики термометров опустятся до -3…+2 °С. На Черноморском побережье ночью ожидается 0…+5 °С, днем потеплеет до +4…9 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее синоптики спрогнозировали резкое похолодание и сильные дожди 29 марта в Краснодарском крае.