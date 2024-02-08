МОК не стал «вспоминать» о 10-летии открытия Олимпийских игр в Сочи

Зимняя Олимпиада в Сочи стартовала 7 февраля 2014 года. В честь 10-летнего юбилея в городе прошли тематические мероприятия с участием первых лиц региона.

Поздравления с юбилеем открытия Олимпиады прозвучали от многих известных людей и компаний. Президент России Владимир Путин направил специальную телеграмму.

При этом Международный олимпийский комитет не отметил десятилетие с момента открытия Олимпийских игр в Сочи ни на сайте, ни в соцсетях.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям не допускать россиян к участию в соревнованиях, сообщает РИА «Новости» Спорт.

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