Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре

Об этом рассказали в одном из похоронных бюро кубанской столицы.

QR-код планируют размещать на надгробиях на Всесвятском кладбище. По словам авторов идеи, штрихкод позволит получить информацию о личности похороненных людей. Пилотный проект уже создан. Первый QR-код появится на могиле девушки-архитектора.

В ритуальном агентстве считают, что штрихкоды помогут в развитии культуры ритуально-похоронного дела, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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