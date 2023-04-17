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Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mogily-s-qr-kodami-mogut-poyavitsya-na-vsesvyatskom-kladbishhe-v-krasnodare
Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
Фото «Кубань 24»

Об этом рассказали в одном из похоронных бюро кубанской столицы.

QR-код планируют размещать на надгробиях на Всесвятском кладбище. По словам авторов идеи, штрихкод позволит получить информацию о личности похороненных людей. Пилотный проект уже создан. Первый QR-код появится на могиле девушки-архитектора.

В ритуальном агентстве считают, что штрихкоды помогут в развитии культуры ритуально-похоронного дела, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Читайте также: на Всесвятском кладбище Краснодара привели в порядок тропинки вдоль могил.

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