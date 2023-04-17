Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
Общество
17.04.2023 17:59
Об этом рассказали в одном из похоронных бюро кубанской столицы.
QR-код планируют размещать на надгробиях на Всесвятском кладбище. По словам авторов идеи, штрихкод позволит получить информацию о личности похороненных людей. Пилотный проект уже создан. Первый QR-код появится на могиле девушки-архитектора.
В ритуальном агентстве считают, что штрихкоды помогут в развитии культуры ритуально-похоронного дела, пишет «Коммерсантъ-Кубань».
Читайте также: на Всесвятском кладбище Краснодара привели в порядок тропинки вдоль могил.
Популярные новости
- Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
- С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги
- Голкипер ФК «Краснодар» вошел в топ-3 самых дорогих футболистов РПЛ
- Отопительный сезон завершается в Краснодаре
- Закормили до смерти: мертвых карпов обнаружили в пруду парка Фрунзе в Новороссийске
- Полицейского из Новопокровского района обвинили в получении крупной взятки