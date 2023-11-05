Модернизация водозабора продолжается в станице Ленинградской
Работы на водозаборе на улице Школьной идут в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».
По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, на гидротехническом сооружении в станице Ленинградской строят станцию очистки воды от сероводорода производительностью 10 тыс. куб м в сутки.
«Работы уже выполнили на 57%. В последние дни октября на объект завезли фильтрационное оборудование, сейчас специалисты монтируют металлоконструкции для его обслуживания», — сообщил глава ведомства.
Модернизация водозаборов для повышения качества питьевой воды сейчас идет в Темрюке, Каневском и Крыловском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: капитальный ремонт скважин на водозаборе почти закончили в Северском районе.