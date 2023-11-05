Модернизация водозабора продолжается в станице Ленинградской

Работы на водозаборе на улице Школьной идут в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, на гидротехническом сооружении в станице Ленинградской строят станцию очистки воды от сероводорода производительностью 10 тыс. куб м в сутки.

«Работы уже выполнили на 57%. В последние дни октября на объект завезли фильтрационное оборудование, сейчас специалисты монтируют металлоконструкции для его обслуживания», — сообщил глава ведомства.

Модернизация водозаборов для повышения качества питьевой воды сейчас идет в Темрюке, Каневском и Крыловском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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