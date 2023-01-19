Мобильный центр здоровья будет работать в Краснодаре 20 января
Общество
19.01.2023 18:23
Передвижной комплекс скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» будет принимать жителей и гостей города на улице Тепличной возле дома № 96 с 9:00 до 14:00. Обследование и консультации — бесплатные.
Мероприятие организуют в рамках Недели профилактики неинфекционных заболеваний. Диагностика поможет выявить риски развития сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы. При необходимости специалисты выдадут направления на допобследование.
Также 20 января все посетители получат буклеты и листовки по профилактике факторов риска хронических и инфекционных заболеваний, ведению здорового и активного образа жизни, порядку медосмотров и диспансеризации.
Для прохождения диагностики с собой нужно взять паспорт и полис, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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