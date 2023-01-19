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Мобильный центр здоровья будет работать в Краснодаре 20 января

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mobilnyj-tsentr-zdorovya-20-yanvarya-budet-rabotat-v-krasnodare
Мобильный центр здоровья будет работать в Краснодаре 20 января
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Передвижной комплекс скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» будет принимать жителей и гостей города на улице Тепличной возле дома № 96 с 9:00 до 14:00. Обследование и консультации — бесплатные.

Мероприятие организуют в рамках Недели профилактики неинфекционных заболеваний. Диагностика поможет выявить риски развития сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы. При необходимости специалисты выдадут направления на допобследование.

Также 20 января все посетители получат буклеты и листовки по профилактике факторов риска хронических и инфекционных заболеваний, ведению здорового и активного образа жизни, порядку медосмотров и диспансеризации.

Для прохождения диагностики с собой нужно взять паспорт и полис, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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