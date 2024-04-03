Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» приедет 4 апреля в Краснодар

Обследование жителей кубанской столицы проведут в течение двух дней — 4 и 5 апреля. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний — один из пунктов нацпроекта «Здравоохранение».

Мобильный комплекс будет работать с 9:00 и до 14:00 на улице Восточно-Кругликовской, 66/1. Для участия в акции нужны паспорт и полис ОМС. Жителям измерят давление, проведут экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы в крови, оценят состояние сердца с помощью компьютеризированной системы «Кардиовизор». Также каждый желающий сможет получить консультацию врача-терапевта.

Всего с начала года «Маршрут здоровья» выполнил 35 выездов в разные города и районы Кубани, отметил главный внештатный специалист министерства здравоохранения края, главный врач Андрей Сахаров.

«Обследование уже прошли более 1,6 тыс. жителей Кубани. Скрининг — быстрое и удобное обследование, занимающее не более 20 минут», — цитирует врача пресс-служба администрации Краснодарского края.

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