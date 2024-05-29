Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» будет работать 30 и 31 мая в Краснодаре

Мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» с начала года совершил уже более 60 выездов в муниципалитеты Кубани согласно целям нацпроекта «Здравоохранение».

На бесплатное обследование краснодарцы смогут попасть в течение двух дней — 30 мая на улице имени Чайковского, 23/3, а также 31 мая на улице Батуринской, 71. Прием будут вести с 9:00 до 14:00. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.

В рамках акции пациенты смогут измерить давление, сдать экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы в крови, узнать о состоянии сердца и получить консультацию врача-терапевта. Обследование в среднем занимает не более 20 минут, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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