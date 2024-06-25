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Мобильный комплекс «Диспансеризация» на три дня посетит Красноармейский район

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mobilnyj-kompleks-dispanserizatsiya-na-tri-dnya-posetit-krasnoarmejskij-rajon
Видео канала «Кубань 24»

С начала 2024 года мобильные комплексы побывали в 30 населенных пунктах региона. За это время диспансеризацию там прошли около 2 тыс. человек.

Очередную акцию с 25 по 27 июня проведут для жителей трех населенных пунктов Красноармейского района на базе участковых больниц:

  • 25 июня – в станице Марьянской на улице имени Кирова, 25;
  • 26 июня – в станице Старонижестеблиевской на улице Красной, 78
  • 27 июня – в станице Новомышастовской на улице Красной, 14.

В мобильном комплексе можно пройти консультацию терапевта, в случае необходимости — сделать флюорографию, маммографию, сдать общий и биохимический анализы крови. С собой необходимо иметь паспорт и полис.

Профилактические акции проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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