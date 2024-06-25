Мобильный комплекс «Диспансеризация» на три дня посетит Красноармейский район

С начала 2024 года мобильные комплексы побывали в 30 населенных пунктах региона. За это время диспансеризацию там прошли около 2 тыс. человек.

Очередную акцию с 25 по 27 июня проведут для жителей трех населенных пунктов Красноармейского района на базе участковых больниц:

25 июня – в станице Марьянской на улице имени Кирова, 25;

26 июня – в станице Старонижестеблиевской на улице Красной, 78

27 июня – в станице Новомышастовской на улице Красной, 14.

В мобильном комплексе можно пройти консультацию терапевта, в случае необходимости — сделать флюорографию, маммографию, сдать общий и биохимический анализы крови. С собой необходимо иметь паспорт и полис.

Профилактические акции проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».