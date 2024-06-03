Мобильное приложение для молодежи разработали в Сочи

В мобильном приложении «Молодежь Сочи» можно узнать афишу ближайших мероприятий, найти клубы по интересам, а также просматривать новостную ленту в сфере молодежной политики.

Кроме того, через аккаунт в приложении можно записаться на мероприятия. За посещение познавательных лекций, творческих фестивалей и разнообразных событий в Доме молодежи и на других площадках можно получить бонусные баллы, чтобы подниматься в таблице лидеров. По итогам года самых активных наградят памятными подарками и благодарственными письмами. Лидеры рейтинга также смогут получить билеты на события и концерты.

«Для сочинской молодежи регулярно проводится большое количество мероприятий разной направленности, также на территории курорта работают Дом молодежи и различные досуговые площадки. Мы регулярно анонсируем информацию в своих соцсетях, но от ребят также поступил запрос о мобильном приложении. Теперь они смогут знакомиться с актуальной и интересной для себя информацией в «Молодежь Сочи», записываться на мероприятия прямо в личном кабинете, задавать интересующие вопросы и отслеживать свою активность», — рассказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

Сейчас приложение доступно в тестовом режиме, скачать его можно в AppStore и Rustore, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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