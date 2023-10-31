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Мобильная приемная губернатора в ноябре посетит Калининский и Кущевский районы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mobilnaya-priemnaya-gubernatora-v-noyabre-posetit-kalininskij-i-kushhevskij-rajony
Мобильная приемная губернатора в ноябре посетит Калининский и Кущевский районы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На вопросы местных жителей ответят специалисты администрации Краснодарского края.

В Калининском районе мобильная приемная губернатора будет работать 16 ноября с 12:00 до 16:00. Располагаться она будет на улице Коваля, 48 в станице Калининской. Контактный телефон: 8 (861-63) 21-4-64.

В Кущевском районе местные жители смогут обратиться в мобильную приемную 23 ноября. Она будет работать с 12:00 до 16:00 на улице Ленина, 12 в станице Кущевской. Контактный телефон: 8 (861-68) 5-94-99.

Мобильная приемная губернатора региона начала работу в 2017 году. За время ее работы решили много вопросов в области медобеспечения, социальной сферы и благоустройства.

С начала года специалисты выезжали в 18 районов, где приняли около 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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