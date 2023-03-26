Мобилизованный из Краснодарского края с позывным «Клинок» рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ
Видеозапись 26 марта опубликовало Минобороны РФ.
На видеозаписи мобилизованный из Краснодарского края с позывным «Клинок» рассказывает об успешных действиях российских штурмовиков, благодаря которым удалось поразить опорную точку ВСУ. По словам бойца, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, поставленная подразделению задача была выполнена с честью.
«Наше подразделение участвовало в штурме опорной точки противника. Противник вел ожесточенное сопротивление. После артподготовки мы зашли с фланга и стали оказывать огневое воздействие на живую силу противника. Огневые точки и опорный пункт были полностью уничтожены благодаря слаженным действиям нашей команды», — рассказал «Клинок».
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