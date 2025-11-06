МО показало кадры работы саперов Новороссийского горного соединения на Запорожье

Специалисты Новороссийского горного соединения ВДВ разминируют местность на Каменском направлении.

На Каменском направлении в Запорожской области саперы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно ищут и уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы, мины и СВУ противника для безопасного дальнейшего продвижения подразделений соединения. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны РФ.

Саперы-десантники разминируют оставленные ВСУ позиции и фортификационные сооружения вблизи лесопосадок и дорог. Иногда приходится выполнять задание под огнем противника.

Как сообщил заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным «Капа», в основном противники используют кассетные боеприпасы против техники, а также различные противопехотные мины и СВУ.

Все найденные боеприпасы уничтожают накладным зарядом, чтобы не извлекать их из земли, поскольку это небезопасно. За один день сапер обезвреживает порядка нескольких десятков взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

