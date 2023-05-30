Многофункциональный центр гастрономического туризма в Сочи уже готов более чем на треть

Объект на курорте «Красная Поляна» готов на 37%. Сейчас уже полностью готов фундамент и перекрытия цокольного этажа, где расположатся производственные цеха по приготовлению и хранению гастрономической продукции.

Центр гастротуризма будет включать в себя ресторанный комплекс и дегустационные залы.

«Итогом реализации проекта станет создание более 60 новых рабочих мест. А на горных склонах Красной Поляны появится новое место притяжения для туристов со всей страны», — подчеркнул глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев.

Также согласно проекту в планах строительство большого гостиничного комплекса «Зеленая резиденция», включающего апартаменты, административные и коммерческие помещения, объекты общественного питания, социально-культурного и бытового назначения. Кроме того, здесь появятся конгресс-центр, конференц-залы, рекреационные зоны с парками, пешеходными дорожками и местами для отдыха.

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По словам врио главы минкурортов края Михаила Зарицкого, сейчас на Кубани насчитывается более 30 объектов гастрономического туризма. Спрос на гастрономические туры растет с каждым годом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи планируют построить Центр гастротуризма. Соответствующее оглашение подписали в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме.