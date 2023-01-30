«Многоэтажки» для бездомных кошек устанавливают во дворах Новороссийска

Красивый деревянный домик в два этажа с лестницами и двускатной крышей уже установили во дворе дома № 16 на улице Свердлова.

Поселиться в этом «теремке» смогут до пяти животных. В администрации Центрального района Новороссийска рассказали, что такие домики по просьбам жильцов устанавливает Ассоциация организаций и граждан по гуманному отношению к животным «Благополучие животных».

Дома для бездомных котов есть во многих дворах города. Местные жители делают их сами из подручных материалов, и домики, конечно, не такие нарядные. Но кошкам все равно. Главное, что их кормят, и им есть, где спрятаться, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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