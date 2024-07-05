Многодетного отца из Мостовского района наградили медалью «Отец солдата»

Геннадий Кочерга — многодетный отец: у него пять сыновей и две дочери. Старшая дочь Ксения — артист балета, она сейчас на гастролях, младшая — Злата, ей 9 лет. Одного сына на днях забрали в армию, другой — студент, еще трое недавно из отпуска вернулись на СВО.

Воспитывает детей мужчина вместе со своей женой Светланой: он сделал ей предложение 33 года назад спустя неделю знакомства.

«Я говорю: «Выходи за меня замуж, что бегать?» Она долго не думал и согласилась», — вспоминает он.

«В семье Геннадия хранится солдатский крест 1864 года за войну на Кавказе, который принадлежал его прадеду. Можно сказать, что отсюда и пошла традиция служивых людей. В семье, где трое сыновей сейчас служат на СВО, у самих ребят сейчас немало государственных наград», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Чернышова.

По словам мужчины, защищать Родину сыновья пошли осознанно, и отметил, что они пошли в его деда.

«Дед в 17 лет ушел на Первую мировую войну воевать, прошел три войны», — делится многодетный отец.

Когда большая семья вновь соберется вместе, они обязательно отметят важное событие — Геннадия наградили медалью общественного признания «Отец солдата» за воспитание сыновей-героев.