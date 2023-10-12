Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория переводят в Москву

В Москве 11 октября состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Кирилла.

Решением Священного Синода митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий назначен управляющим делами Московской Патриархии и постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви с титулом «Воскресенский». Его освободили от управления Екатеринодарской епархией и Кубанской митрополией.

Временное управление Екатеринодарской епархией и Кубанской митрополией поручено Преосвященному митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.

Митрополит Григорий назначен Первым викарием Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве и управляющим Центральным викариатством Москвы. Его включили в состав Высшего Церковного Совета и назначили на должности секретаря Межсоборного Присутствия, председателя Общецерковной дисциплинарной комиссии при Патриархе Московском и всея Руси и председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, а также наместником Новоспасского монастыря, сообщает интернет-портал Московской Патриархии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 апреля 2021 года митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии стал митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Его освободили от управления Челябинской епархией и временного управления Троицкой епархией.