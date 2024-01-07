Митрополит Василий поздравил жителей Краснодарского края с Рождеством Христовым

Рождественское обращение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия.

«С праздником, дорогие братья и сестры, жители нашей благословенной Кубани. В эти дни хочется вас приветствовать словами священного писания, которое говорит о том, что мы сегодня переживаем события, которые когда-то действительно поменяли мир. В те дни небо спустилось на землю, Бог сделал великую для нас милость. Он настолько смирил себя перед своим творением, что явился не в каком-то величественном виде. Он явился в виде младенца. Родители знают что, глядя на лицо младенца, на его безгрешное положение, умилительно беспомощное, как бы не были в этот момент отец или мать расстроены, то глядя на свое дитя, у них в сердце наступает умиление, а проще сказать — примирение», — подчеркнул митрополит.

По словам Владыки, тайна как раз-таки заключается в том, что в эти дни Бог примирился с человеком.

«Чудо не объясняется умом человеческим. Но оно чувствуется органом, который нас связывает с Богом, — нашим сердцем. Поэтому будем друг к другу, прежде всего в семье, милосердны, каждый день прощая друг друга, желая друг другу добра. Мы от силы в силу приобретаем важное свойство – терпение, от которого рождается еще большее чувство любви. Поэтому желаю еще раз всем нам, чтобы у нас все это было, и появилось в этом году этого чувства больше. И мы каждый раз, встречая Рождество Христово, больше и больше примирялись с тем, от кого мы имеем все в нашей жизни. Всех еще раз с праздником, всех спаси Господи. Храни всех Господь», — сказал митрополит Василий.

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