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Митрополит Григорий поддержал активистов, добивающихся отмены концертов Киркорова в Анапе

Общество
20.07.2022 21:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/mitropolit-grigorij-podderzhal-aktivistov-dobivayushhihsya-otmeny-kontsertov-kirkorova-v-anape
Митрополит Григорий поддержал активистов, добивающихся отмены концертов Киркорова в Анапе
Фото t.me/RusorelChernomor

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий принял общественников и казаков из Анапы. Они попросили митрополита посодействовать в отмене концертов эстрадного артиста Филиппа Киркорова, которые планируют провести в Анапе 25 июля и 10 августа.

«Митрополит благословил нашу инициативную группу и заверил, что со своей стороны также окажет помощь. Продолжим трудиться, чтобы не допустить выступление русофоба Киркорова в нашем городе», — говорится в сообщении анапского филиала общественного движения «Царьград».

Общественники хотят отмены концертов Киркорова из-за скандала, который произошел в начале мая. Во время исполнения хита «Мария Магдалена» на юбилейном концерте в Кремлевском дворце Киркоров прошел по кресту, на котором находилась женщина.

Это вызвала большой резонанс. Некоторые люди обвинили певца в оскорблении чувств верующих. Сам артист заявил, что не хотел никого оскорбить своим концертным номером.

Киркоров подчеркнул, что он сам является верующим и почитает религиозные святыни. По его словам, произошедшее на сцене — не более, чем фантазийная история.

Читайте также: основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев высказался о Киркорове и танцах на кресте.

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