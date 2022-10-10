Мишустин: восстановить Крымский мост нужно в кратчайшие сроки

Видео канала «Кубань 24»

Ремонтные работы на Крымском мосту не повлияют на доставку грузов и пассажиров. Ситуацию на путепроводе обсуждали 10 октября на совещании в Правительстве РФ.

Его провел Михаил Мишустин. Он отметил оперативную реакцию местных властей и экстренных служб.

«В течение нескольких часов после происшествия удалось полностью справиться с огнем. Благодаря слаженной работе всех служб и оперативным действиям глав регионов. Хотел особо поблагодарить и губернатора Краснодарского края, глав Республики Крым, Севастополя», — сказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Мишустин отметил, что мост связывает полуостров с другими регионами России и восстановить его нужно в кратчайшие сроки. Опоры моста второй день обследуют водолазы. Повреждения получил один из деформационных швов. Его должны отремонтировать до конца текущей недели.

«Уже проведены работы по демонтажу асфальта на консолях балки автомобильной дороги. На работах по ликвидации последствий задействовано порядка 150 человек. Ведется разработка плана-графика по демонтажу поврежденных конструкций», — сказал руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП в Крыму Марат Хуснуллин.

Ремонтируют мост круглосуточно, в две смены. Скоро в дело пустят плавучие краны и другую технику. Уже есть договоренности с заводами-поставщиками стройматериалов. В конце недели должны подвести металлоконструкции из Тюмени, Кургана и Воронежа. Зеленый свет крупногабаритным грузам должен обеспечить эскорт экипажей ГИБДД.