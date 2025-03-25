Миша Браун: есть система, которая поможет научиться играть на фортепиано за час

Гость программы «Хорошее утро» — музыкант Миша Браун.

В студии «Хорошего утра» гость исполнил «Виланеллу». По словам Михаила, это один из его симфонических электронных проектов, который он написал за время, что он занимается музыкой. К слову, Браун посвятил ей уже 35 лет.

О том, с чего началась его любовь музыке, где он учился и где учится сейчас, и в чем заключается созданная им система, которая позволяет освоить такой инструмент, как фортепиано, всего за час, рассказали в «Хорошем утре».