Мирослав Гриценко: развивают города в том числе с господдержкой

Гости программы «Детали» — урбанист, автор канала «Городист» Мирослав Гриценко, председатель Президиума южного территориального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор РФ Юрий Рысин.

Сразу несколько городов получили высокую оценку в рейтинге по индексу качества городской среды. Такие данные размещены в исследовании Минстроя России. Индекс качества городской среды формируют на основе 36 ключевых индикаторов, которые оценивают удобство и комфорт городской жизни. Для признания города благоприятным необходимо набрать более 181 балла. Для оценки ежегодно более чем для 1 тыс. городов рассчитывается индекс качества городской среды. Какие факторы лежат в основе, может ли регион увеличить свои баллы — узнали в программе «Детали».