Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мирослав Гриценко: развивают города в том числе с господдержкой

Ссылка https://kuban24.tv/item/miroslav-gritsenko-razvivayut-goroda-v-tom-chisle-s-gospodderzhkoj
Мирослав Гриценко: развивают города в том числе с господдержкой
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — урбанист, автор канала «Городист» Мирослав Гриценко, председатель Президиума южного территориального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор РФ Юрий Рысин.

Сразу несколько городов получили высокую оценку в рейтинге по индексу качества городской среды. Такие данные размещены в исследовании Минстроя России. Индекс качества городской среды формируют на основе 36 ключевых индикаторов, которые оценивают удобство и комфорт городской жизни. Для признания города благоприятным необходимо набрать более 181 балла. Для оценки ежегодно более чем для 1 тыс. городов рассчитывается индекс качества городской среды. Какие факторы лежат в основе, может ли регион увеличить свои баллы — узнали в программе «Детали».

Автор: Валерия Казанцева

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях