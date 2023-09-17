Минздрав рекомендовал вводить масочный режим в региональных больницах из-за ОРВИ

Эпидобстановка по заболеваемости ОРВИ в России на сегодняшний день стабильная, отметили в Минздраве РФ.

По решению оперштаба Минздрава, регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями. В частности, властям на местах поручили сформировать запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной служб.

«Несмотря на определенный рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков, началом занятий в школах, в целом эпидобстановка сегодня стабильная», — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В случае роста заболеваемости ОРВИ в регионах рекомендовали вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Кроме того, в ведомстве призвали население пройти вакцинацию от гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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