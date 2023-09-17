Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Минздрав рекомендовал вводить масочный режим в региональных больницах из-за ОРВИ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minzdrav-rekomendoval-vvodit-masochnyj-rezhim-v-regionalnyh-bolnitsah-iz-za-orvi
Минздрав рекомендовал вводить масочный режим в региональных больницах из-за ОРВИ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Эпидобстановка по заболеваемости ОРВИ в России на сегодняшний день стабильная, отметили в Минздраве РФ.

По решению оперштаба Минздрава, регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями. В частности, властям на местах поручили сформировать запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной служб.

«Несмотря на определенный рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков, началом занятий в школах, в целом эпидобстановка сегодня стабильная», — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В случае роста заболеваемости ОРВИ в регионах рекомендовали вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Кроме того, в ведомстве призвали население пройти вакцинацию от гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Читайте также: рост заболеваемости коклюшем зафиксировали в Туапсинском районе.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 сентября
Пять способов борьбы с мышами и крысами в доме
Пять способов борьбы с мышами и крысами в доме
Топ-5 каш, безопасных для фигуры
Топ-5 каш, безопасных для фигуры
Ради кого Украина убивает себя в долг?
Ради кого Украина убивает себя в долг?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях