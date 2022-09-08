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Минздрав поможет разработать эскизы маркировки вейпов с предупреждением о вреде здоровью

Общество
08.09.2022 09:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/minzdrav-pomozhet-razrabotat-eskizy-markirovki-vejpov-s-preduprezhdeniem-o-vrede-zdorovyu
Минздрав поможет разработать эскизы маркировки вейпов с предупреждением о вреде здоровью
Фото doodleroy, pixabay.com

Законопроект о маркировке вейпов находится на стадии разработки. Минздрав поддержал идею наносить на такие устройства картинки об их вреде.

Также в ведомстве отметили, что готовы разработать эскизы соответствующих предупреждений.

«Министерство здравоохранения поддерживает инициативу по нанесению предупреждений о вреде потребления никотинсодержащей продукции на упаковку электронных систем доставки никотина по аналогии с предупреждениями, наносимыми на упаковку табачной продукции», — сообщили в Минздраве.

Для нанесения предупреждающих надписей необходимо включить нормы по маркировке в разрабатываемый проект технического регламента Евразийского экономического союза на никотинсодержащую продукцию либо принять национальный технический регламент, сообщает РИА «Новости».

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