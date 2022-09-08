Минздрав поможет разработать эскизы маркировки вейпов с предупреждением о вреде здоровью

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Законопроект о маркировке вейпов находится на стадии разработки. Минздрав поддержал идею наносить на такие устройства картинки об их вреде.

Также в ведомстве отметили, что готовы разработать эскизы соответствующих предупреждений.

«Министерство здравоохранения поддерживает инициативу по нанесению предупреждений о вреде потребления никотинсодержащей продукции на упаковку электронных систем доставки никотина по аналогии с предупреждениями, наносимыми на упаковку табачной продукции», — сообщили в Минздраве.

Для нанесения предупреждающих надписей необходимо включить нормы по маркировке в разрабатываемый проект технического регламента Евразийского экономического союза на никотинсодержащую продукцию либо принять национальный технический регламент, сообщает РИА «Новости».

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