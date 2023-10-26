Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения РФ выпустило новую версию рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

Согласно документу, который опубликован на сайте ведомства, коронавирус сейчас приобретает черты сезонной инфекции. В новой версии рекомендаций обновили информацию о циркулирующих штаммах SARS-CoV-2.

Кроме того, в документ включили «детскую» вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Д», а также уточнили информацию о лекарствах и рекомендации по лечению пациентов с онкологическими заболеваниями, заболеванием почек и психическими расстройствами, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае растет число заболевших COVID-19. В оперативном штабе 24 октября сообщили, что за неделю было выявлено 584 новых случая заболевания. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, сегодня на Кубани распространен штамм «омикрон» и его подвиды. При заражении этим штаммом инкубационный период составляет от двух до семи дней, в среднем три-четыре дня.