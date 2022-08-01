Минздрав Кубани опроверг информацию из соцсетей о плохом отношении к девочке в Динской ЦРБ

Сергей Чикишев. Фото tribuna-neo.ru

Днем 1 августа в социальных сетях появилась публикация о трехлетнем ребенке из детского центра, который попал в инфекционное отделение Динской ЦРБ. Женщина писала, что к девочке из детского дома плохо относятся, закрывают на ключ, она находится в антисанитарных условиях.

Минздрав Краснодарского края начал проверку по факту этого сообщения. Выяснилось, что у ребенка есть мама — девочка не из детдома. Ей почти три года, скоро будет день рождения. В реабилитационном центре «Островок», откуда ее привезли в больницу, она оказалась в связи с тяжелой жизненной ситуации семьи.

«Девочка, проживающая в селе Первореченском Динского района, госпитализирована в Динскую ЦРБ 28 июля с острым бронхитом. Переведена из реабилитационного центра «Островок», где находилась в связи с тяжелой жизненной ситуации семьи. Медицинская помощь ребенку оказана в полном объеме. Ребенок находится в отдельной палате под присмотром медицинской сестры, одет в чистую одежду. Мама ребенка претензий не имеет, благодарна медперсоналу за оказанную помощь», — сообщил главный врач Динской ЦРБ Сергей Чикишев.

Мать девочки написала официальное заявление о том, что помощь в больнице оказывается в полном объеме и ее дочь выглядит опрятно.

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