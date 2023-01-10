Минюст Украины планирует изъять активы кубанского миллиардера Олега Дерипаски

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с иском о взыскании активов миллиардера Олега Дерипаски в доход государства.

Поводом стала работа некоторых предприятий Дерипаски в пользу военно-промышленного комплекса России. Речь идет о Николаевском глиноземном заводе, Глуховском карьере карцитов и сервисном центре «Металлург».

Активы Олега Дерипаски на Украине были заблокированы на 10 лет в октябре прошлого года в рамках закона о конфискации активов граждан, поддерживающих СВО. Также против Олега Дерипаски ввели санкции в Европе, Великобритании и в Канаде, пишет «Коммерсантъ».

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