Минюст признал иноагентами двух бывших жителей Краснодарского края

Министерство юстиции Российской Федерации 6 сентября расширило список иностранных агентов.

Так, в реестр включили политолога Давида Канкия*, журналиста Александра Савельева*, журналистку Залину Маршенкулову* и экс-депутата Госдумы Аркадия Янковского* (признаны иностранными агентами по решению Минюста).

Канкия* и Савельев* — бывшие жители Краснодарского края. Судя по соцсетям, последние годы они живут за рубежом.

Давид Канкия* работает координатором незарегистрированного общественного движения «Голос»* (признано иностранным агентом по решению Минюста). Он прославился русофобскими высказываниями, сбором негативной информации о выборах в России и сотрудническом с зарубежными фондами. Еще политолог выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами.

Александр Савельев* — создатель новостного сайта, на котором распространяются материалы иноагентов, и недостоверная негативная информация о решениях российской власти. Он также выступал против специальной военной операции на Украине. Привлекался к уголовной и административной ответственности за организацию деятельности в Краснодарском крае нежелательной организации и сотрудничал с зарубежными СМИ и фондами.

Маршенкулову* внесли в реестр иноагентов в том числе за пропаганду ЛГБТ-отношений, выступление против СВО и призывы к сбору средств в пользу Украины, а такде распространение недостоверной информации.

Янковский* принимал участие в создании и распространении недостоверных сведений и материалов иноагентов, а также за осуждение специальной военной операции на Украине.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», координатор кубанского «Голоса» Давид Канкия* назвал русских ублюдками.

О том, как иноагенты зарабатывают на очернении выборов в России, читайте в нашей статье.

*(признаны иностранными агентами по решению Минюста России)