Минсельхоз РФ рассмотрит запрос о реконструкции дамбы в Крымском районе

Документы с запросом на реконструкцию дамбы Варнавинского водохранилища рассмотрит департамент мелиорации федерального Минсельхоза.

Отправленный в министерство запрос также содержит предложение по реконструкции головного сооружения водохранилища и других его объектов. Соответствующие документы по объекту направили для включения в госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ.

Если водохранилище попадет в федеральную программу, его реконструкцию начнут в 2026 году, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на управление «Кубаньмелиоводхоз».

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