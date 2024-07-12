Минобразования и отраслевой Профсоюз Кубани продлили договор о сотрудничестве

Документ предусматривает поощрение педагогов, которые подготовили победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства.

«Нам очень важно, что мобильно вместе с нами ногу об ногу идет наш Профсоюз. Потому что он отзывается на все наши вызовы, гибко перестраивается. Поэтому соглашение мы подписываем неоднократно. Но оно все время изменяет как саму систему поощрения, так и расширяет круг поощряемых. Для нас это принципиально важно», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Изменения произошли и в премиальном Фонде: теперь вместо 500 тыс. рублей он составляет 1 млн. Получатели премии также смогут бесплатно воспользоваться программой страхования жизни и здоровья.