Минобр Кубани: 153 выпускника региона набрали высший балл по ЕГЭ

Стали известны первые результаты ЕГЭ. Об этом 5 июня сообщила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Так, 110 человек набрали 100 баллов по литературе, 37 ― по химии, еще шестеро получили высший балл по географии. Почти каждый четвертый выпускник по химии и литературе получил высокие баллы ― от 81 и выше. По словам министра, такие результаты говорят о системной подготовке по профильным дисциплинам и осмысленном профессиональном выборе.

«ЕГЭ служит одновременно и выпускным экзаменом из школы, и вступительным экзаменом в вузы. Поздравляю ребят и их наставников! Гордимся вашими успехами!» ― написала Воробьева в Telegram.

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