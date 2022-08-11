Минобороны РФ: российские истребители уничтожили украинский вертолет Ми-24

Видео канала «Кубань 24»

ВСУ теряют силы на Артемовском и Авдеевском направлениях.

Российские военные наполовину проредили 14-ю и 66-ю механизированные бригады противника. Среди националистов фиксируют массовые случаи дезертирства. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Ведомство выложило в сеть очередную сводку за последние сутки.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам Украины. Уничтожено: склад артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения ракетно-зенитного комплекса С-300 в районе Крамоторска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, еще 8 складов с боеприпасами и 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев уничтожила российская авиация. Жертвой российских истребителей стал украинский вертолет Ми-24 в Днепропетровской области. В ДНР подавлено 8 взводов «градов», «акаций» и гаубиц Д-30. Четыре снаряда реактивной системы залпового огня перехвачено над Лисичанском. А в Харьковской области сбили 7 беспилотников.