Минобороны РФ рассказало об успехах мобилизованного снайпера из Краснодарского края
Снайпер с позывным «Борода» сейчас несет службу на переднем крае в зоне проведения специальной военной операции. Его призвали в Вооруженные силы РФ 27 сентября в рамках частичной мобилизации.
Мужчина проходил срочную службу в должности снайпера. После мобилизации он прошел подготовку на одном из полигонов Кубани. Снайпер получил новую винтовку СВД в заводской упаковке и отправился в свое подразделение для выполнения боевых задач.
Во время недавнего боя «Борода» смог уничтожить корректировщиков миномета противника, используя ночной прицел. В результате этого минометы ВСУ не обстреливают позиции российских военных на этом участке фронта уже третий день, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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