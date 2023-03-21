Минобороны РФ рассказало об успехах мобилизованного снайпера из Краснодарского края

Снайпер с позывным «Борода» сейчас несет службу на переднем крае в зоне проведения специальной военной операции. Его призвали в Вооруженные силы РФ 27 сентября в рамках частичной мобилизации.

Мужчина проходил срочную службу в должности снайпера. После мобилизации он прошел подготовку на одном из полигонов Кубани. Снайпер получил новую винтовку СВД в заводской упаковке и отправился в свое подразделение для выполнения боевых задач.

Во время недавнего боя «Борода» смог уничтожить корректировщиков миномета противника, используя ночной прицел. В результате этого минометы ВСУ не обстреливают позиции российских военных на этом участке фронта уже третий день, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Читайте также: мобилизованный с Кубани солдат рассказал о работе радиолокационного комплекса «Аистенок». Комплекс предназначен для разведки и контроля стрельбы по наземным целям. В частности для обнаружения огневых точек противника и корректирования огня.