Минобороны опубликовало кадры с работой боевых расчетов «Град»

Видео канала «Кубань 24»

Минобороны 21 сентября опубликовало кадры с работой танковых подразделений, боевых расчетов «Град», а также штурмовых групп Центрального военного округа.

Они наносят удары по позициям противника. Разведывательные группы передают координаты для артиллерии, а снайперские пары ведут скрытую стрельбу.

Показали военные и работу штурмовиков Су-25. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Минобороны, поражен 261 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.