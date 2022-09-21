Минобороны опубликовало кадры с работой боевых расчетов «Град»
Политика
21.09.2022 17:09
Минобороны 21 сентября опубликовало кадры с работой танковых подразделений, боевых расчетов «Град», а также штурмовых групп Центрального военного округа.
Они наносят удары по позициям противника. Разведывательные группы передают координаты для артиллерии, а снайперские пары ведут скрытую стрельбу.
Показали военные и работу штурмовиков Су-25. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Минобороны, поражен 261 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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