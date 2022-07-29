Минькова: вторая очередь краевой больницы № 1 готова на 69%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Сейчас рабочие продолжают реконструкцию и расширение 2-ой очереди Краевой клинической больницы № 1.

«Готовность объекта — 69%. Завершили строительство трансформаторной подстанции, контрольно-пропускного пункта и спиртохранилища, смонтировали вентиляцию», — написала в Telegram вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Она отметила, что в рентгенодиагностическом корпусе установили железобетонные конструкции. Там проводят наладочные и отделочные работы, а также монтируют медицинское оборудование и подводят коммуникации.

Ремонтные работы ведут и в лечебно-диагностическом корпусе. Инженерные коммуникации в нем готовы на 80%. Сейчас в этом корпусе выполняю отделку помещений и монтаж лифтов.

По словам Миньковой, завершить реконструкцию и расширение 2-ой очереди ККБ № 1 планируют к концу 2022 года.

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