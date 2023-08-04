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Минькова: уровень регистрируемой безработицы на Кубани составляет 0,4%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-uroven-registriruemoj-bezrabotitsy-na-kubani-sostavlyaet-0-4?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Минькова: уровень регистрируемой безработицы на Кубани составляет 0,4%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае уровень регистрируемой безработицы ниже среднероссийских показателей. Об этом 4 августа сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Замглавы Кубани рассказала, что уровень регистрируемой безработицы в регионе на данный момент составляет 0,4% от численности рабочей силы.

«С начала года в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения» трудоустроили 25,7 тыс. человек. Во временных и оплачиваемых общественных работах приняли участие еще 24,4 тыс. жителей Кубани», — сказала Минькова.

Она отметила, что порядка 60,5 тыс. человек помогли с профориентацией. Более 3,4 тыс. человек были направлены на обучение и получение дополнительного профобразования. Еще 1,7 тыс.жителей края получили помощь в начале собственного дела.

Кроме того, по словам Миньковой, выросло число вакансий от работодателей. В настоящее время их 81,6 тыс., это на 7,2 тыс. больше, чем в прошлом году. В числе самых востребованных профессий — медработники, учителя, инженеры, водители и продавцы. А также повара, рабочие строительных специальностей, технологических процессов и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: отрытых вакансий в Краснодарском крае больше, чем безработных.

 

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