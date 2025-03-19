Минькова провела комиссию по делам несовершеннолетних в Краснодаре

На совещании подвели итоги работы в 2024 году и обсудили безопасность и благополучие детей. Одна из главных проблем — подростковая преступность, она увеличилась на 1,6%.

«Мы с вами приближаемся к очередным каникулам, поэтому я прошу еще раз проанализировать занятость детей. Мы видим цифры и количество преступлений. Это значит, мы здесь с вами однозначно не дорабатываем, у нас недостаточно дополнительного образования. Дети не вовлечены в полном объеме в спортивные секции», — отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Говорили и о поддержке сирот. Сейчас в крае их больше 12 тыс., но процент уменьшается благодаря нововведениям: дошкольников помогают устраивать в детские сады и отправляют в оздоровительные санатории. Но потенциально остаться сиротами могут около 3 тыс. несовершеннолетних. Поэтому службы системы профилактики берут подобные семьи под контроль и оказывают поддержку. В том числе помогают родителям в трудоустройстве и лечении зависимостей.

Читайте также: в прошлом году в Краснодарском крае усыновили 180 детей-сирот.

Подпишись, здесь всегда интересно.