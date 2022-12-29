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Минькова поздравила с наступающим Новым годом подопечных геронтологического центра «Екатеринодар»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-pozdravila-s-nastupayushhim-novym-godom-podopechnyh-gerontologicheskogo-tsentra-ekaterinodar
Фото t.me/minkovaanna23

Средний возраст проживающих в геронтологическом центре жителей Краснодара — старше 80 лет.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова отметила, что для пожилых краснодарцев здесь создали достойные условия, приближенные к домашним.

«Медицинский блок недавно обновили — установили оборудование, которое позволяет получать точные анализы сразу на месте, работает кабинет УЗИ. В центре обслуживают более 400 человек — он один из самых больших на Кубани. Сами подопечные учреждения с большой теплотой отзываются о персонале центра и дружеской атмосфере», — написала Анна Минькова в Telegram-канале.

Замглавы региона отметила, что большое внимание в центре уделяют досугу и поддержке активного долголетия.

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