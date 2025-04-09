Минькова посетила строящиеся поликлиники в пригороде Краснодара

В поселке Российском и станице Елизаветинской идет строительство поликлиник. Эти районы активно развиваются, спрос на качественную медицину здесь особенно высок.

Ход строительства соцобъектов оценили вице-губернатор Анна Минькова и первый заместитель прокурора края Александр Трухин. Так, в Российском поликлиника готова на 36%, рабочие заложили фундамент и возвели стены трех этажей.

«Сейчас ведутся работы по гидроизоляции и монтажу электросетей. В поликлинике будут оборудованы кабинеты для работы всех необходимых узких специалистов, процедурные, УЗИ и физиолечения», — добавила она.

В станице Елизаветинской строят детский медцентр на 150 мест, который станет структурным подразделением поликлиники № 23. Готовность объекта — 49%. Специалисты приступили к укладке кровли и благоустройству территории. Кроме того, тут установят лифты.

Также в рамках рабочей поездки обсудили соблюдение графика строительства.

«Вместе с зампрокурора Александром Сергеевичем обсудили эту проблему с подрядчиками. Это долгожданные объекты для жителей, очень важно завершить строительство в срок», — написала Минькова в Telegram.

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