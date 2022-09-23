Минькова поручила проверить исправность отопительных приборов в домах

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Предотвращение рисков возникновения пожаров из-за неисправности проводки и отопительных приборов обсудили на региональной комиссии под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой.

«В четырех районах края произошли возгорания домовладений. В Лабинском и Павловском районах — это были многодетные семьи. Пожар в Армавире произошел в семье, которая находится в социально опасном положении. К счастью, никто из детей не пострадал. Поручаю провести подомовые обходы и проверить исправность отопительных приборов и проводки», — сказала Минькова.

Министр труда и соцразвития Кубани Сергей Гаркуша заявил, что подобные мероприятия проводят в неблагополучных семьях каждый год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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