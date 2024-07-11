Минькова: надо мотивировать детей использовать знания и таланты во благо страны

В Краснодарском крае с 2018 года число ребят, бесплатно учащихся в «Кванториуме», увеличилось с 1,2 тыс. до 12,5 тыс. человек.

Одна из учениц краснодарского филиала технопарка — семиклассница Екатерина Дягелева. Девочка любит изобретать.

«Мне очень интересно собирать роботов и моделировать их, создавать программы для них. Я думаю, что в будущем это поможет, особенно потому, что я собираюсь поступать на инженера», — делится ученица «Кванториума» Екатерина Дягелива.

Технопарк на улице Черкасской появился три года назад. Сейчас в нем учатся почти 600 школьников в возрасте от 7 до 17 лет. Вице-губернатор Анна Минькова 11 июля посетила ребят, чтобы узнать, каких результатов им удалось достичь.

По словам преподавателя Антона Рубаненко, чем раньше дети познакомятся с наукой, тем больших высот они смогут достигнуть. Одно из самых популярных у ребят направлений обучения — хайтек.

«Мы учим детей собирать компьютеры, настраивать их, диагностировать, заниматься моддингом, обработкой корпусов и систем охлаждения. Делаем блоки, фреоновые системы охлаждения», — объясняет педагог дополнительного образования «Кванториума» Антон Рубаненко.

Еще одна из новинок этого «Кванториума» — технический английский язык. Его изучение позволит школьникам без проблем изучать инструкции по робототехнике и программированию.

«Изучать технический английский ученики могут не только с преподавателями, но и самостоятельно. Для этого во время перемены они могут зайти вот в такую импровизированную телефонную будку, где установлены планшеты. На них каждый ученик может выбрать видеоролик с необходимой темой. Например, сейчас мы выберем видео, в котором рассказывают про поезда. В течение 10 минут можно посмотреть видеоролик и, как говорят сами ученики, так изучать материал намного проще», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Анастасия Назаренко.

С появлением технопарка дети стали с большим интересом изучать физику, биологию и химию.

«Теперь нам нужно продвинуться в плане мотивации детей заниматься техническим творчеством, техническим направлением, поступать в технические вузы и, соответственно, развивать и использовать свои знания и таланты на благо технического развития нашей страны. Вот главная задача, и мы ее сегодня решаем», — говорит вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.