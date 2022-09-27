Министр образования края Елена Воробьева поздравила педагогов детсада в Краснодаре

Видео канала «Кубань 24»

Работники дошкольного образования отмечают 27 сентября свой профессиональный праздник.

На Кубани это 37 тыс. человек. Педагогов детского сада № 138 в Краснодаре поздравила лично министр образования края. Елена Воробьева оценила условия, созданные для дошкольников. Ей показали кабинеты в новом корпусе.

«Мы сегодня имеем современное образовательное пространство с лабораториями, с мастерскими, со спортивным, актовым залом, с современным пищеблоком. Ну и принципиально важно, что здесь теперь открыты ясельные группы, потому что мы понимаем, что нужно определить ребенка как можно раньше, чтобы дать возможность маме работать, чтобы семья была спокойна за детство ребенка», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Всего в детском саду воспитываются порядка 450 дошкольников. Они могут попробовать себя в создании мультфильмов, познакомиться с робототехникой или самостоятельно вырастить цветок в лабораторных условиях. Такие занятия рассчитаны на мальчиков и девочек от 5 до 7 лет.