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Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minekonomrazvitiya-rf-rekomendovalo-rossiyanam-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-gruziyu
Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию
Фото Zurab Tsertsvadze AP/TASS

Соответствующая рекомендация появилась 9 марта на сайте Министерства экономического развития РФ, к которому с октября прошлого года перешли функции Ростуризма.

«Российским гражданам рекомендуется воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

В министерстве напомнили, что в случае необходимости организованные туристы из России могут обратиться за помощью в ассоциацию «Турпомощь» по номеру телефона: +7 (499) 678 12 03. Остальные туристы могут обратиться за помощью в секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии по номеру телефона: 810995322912406.

Последние в Грузии начались массовые протесты из-за принятия парламентом страны в первом чтении закона об иностранных агентах. За два дня протестов в Тбилиси задержали более 130 человек, сообщает RT.

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