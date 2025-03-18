Милена Билодид: самозапрет на кредиты — это защиты заемщиков от мошенников

Гостья программы «Хорошее утро» — юрист Милена Билодид.

В России с 1 марта на «Госуслугах» можно воспользоваться новой услугой — самозапрет на кредиты и займы. За 10 дней работы около 90% пользователей сервиса воспользовались ей. Так, лидерами по количеству поданных заявлений на самозапреты стали Москва (951 тыс.), Санкт-Петербург (388 тыс.), Московская область (307 тыс.) и Краснодарский край (185 тыс.).

Что это за услуга? Как она работает? Каким образом самозапрет защищает от мошенников? Обо всем рассказала гостья «Хорошее утро».